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Özyaşar “Zoraki Evlilik” isimli kitabını tanıttı

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Özyaşar “Zoraki Evlilik” isimli kitabını tanıttı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği asbaşkanı Ahmet Özyaşar yeni çıkardığı kitabı olan “Dünden Bugüne Kıbrıs Türk Toplumunda Spor Siyaset İlişkisinin” konu edildiği “Zoraki Evlilik” isimli kitabının tanıtımını ve imza gecesini pazartesi akşamı yaptı.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda olan etkinliğe dernek üyeleri ve kitap severler katılırken, Özyaşar kitabının süreci ile ilgili etkinliğe katılanlara bilgiler aktardı. Katılımın yüksek olduğu gecede etkinliğe katılanlar daha sonra kitap ile ilgili yazar ile sohbet ettiler. Ahmet Özyaşar’ın yazdığı kitabın ikinci tanıtım etkinliği 13 Ağustos 2024 Salı günü saat 20:00’de Mağusa Kaleiçi Bandabuliya’da gerçekleşecek.
 
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