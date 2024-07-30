Özyaşar, kitabını DAÜ Rektörü Kılıç’a takdim etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Ahmet Özyaşar, dünden bugüne Kıbrıs Türk toplumunda spor ve siyaset ilişkisinin anlatıldığı “Zoraki Evlilik” isimli kitabını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a takdim etti.

23 Temmuz 2024 Salı günü, gerçekleştirilen söz konusu ziyarette kitabını Prof. Dr. Kılıç’a takdim eden Özyaşar, kitabın konusu hakkında bilgiler vererek, Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar Kıbrıs adasındaki spor ve siyaset ilişkisinin anlatıldığını belitti. Özyaşar, kitap yazım sürecinde yaptığı araştırmalar ve mülakatları anlatarak kitabının derlemeler sonucunda ortaya çıktığını aktardı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, DAÜ mezunu olan ve şu an DAÜ’de öğretim görevlisi olan Özyaşar’ın böyle bir kitap çıkarmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek, kitap hakkında detaylı bilgiler aldı. Prof. Dr. Kılıç, Özyaşar’a başarılarının devamını diledi.

Özyaşar kitabına gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu belirterek 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde, 13 Ağustos 2024 Salı günü ise Gazimağusa Kaleiçi Bandabuliya’da kitap tanıtım ve imza günü etkinliği gerçekleştireceğini bildirdi.

