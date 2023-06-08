Özuslu: Bilinçli yatırımla sporcularımız çok daha iyi yerlere gelebilir

Özuslu, ülkemizde bireysel anlamda çok yetenekli sporcuların çıktığını ve dünya çapında başarılar elde ettiğini, bilinçli yatırımlar yapılması halinde bu sporcuların çok daha iyi yerlere gelebileceklerini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. 25 Haziran’da yapılacak ara seçimler öncesinde sivil toplum örgütlerine bir dizi ziyaretler düzenleyen Özuslu’ya Lefkoşa milletvekilleri ve MYK üyeleri Filiz Besim ile Sıla Usar İncirli eşlik etti.

ÖZUSLU: BU TOPLUMDAN BİRÇOK YETENEKLİ İNSAN ÇIKTI

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, Kıbrıslı Türklerin arasından birçok yetenekli sporcu çıktığını, bu sporcuların desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Spor basınının da birçok sorun yaşadığının bilincinde olduğunu dile getiren Özuslu, bunların siyasetin her mecrasında dile getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bugüne kadar parlamentoda basın alanında görev alan birisinin yer almadığını anımsatan Özuslu, bunun kendisini motive ettiğini söyledi. Geçen sene hükümetin basın konusunda anti demokratik yasaları gündeme getirdiğini ancak kendilerinin gösterdiği direniş sayesinde bu yasanın geçmediğini ifade eden Özuslu, Bırakın politik yazıyı, mizah yazısını susturmaya yönelik gerici bir yasaydı. Bunları savuşturduk. Bu anlamda da demokrasi mücadelesinin bir parçasıdır. Düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde spor yorumu da yapılmaz. 20 sene önce tek sesliliğin olduğu yerde spor basını da bu kadar çeşitli değildi. Spor basını da oto sansürün kontrolü altındaydı. Bunlar geliştirilmesi gereken kavramlardır” dedi.

GÜRKAN: ÖZUSLU SPORUN SORUNLARINA HAKİM BİR ADAY

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan da, Sami Özuslu’nun 32 yıllık gazetecilik geçmişine sahip olduğunu, bu anlamda da ülke sporunun sorunlarına hakim olduğunu ifade etti. Gürkan, Özuslu’nun meşakkatli bir yola çıktığını ancak bugüne kadar yaptıklarıyla bu görevin üstesinden geleceğini kaydetti. KTSYD’nin ülkenin en köklü sivil toplum örgütlerinden birisi olduğunu dile getiren Gürkan, siyasilerden beklentilerinin ülke sporuna işaret etmeleri olduğunu söyledi. Gürkan, Özuslu’nun seçilmesi halinde Meclis’te ülke sporunun sorunlarına yönelik elinde geleni yapacağına inanç belirtti.

