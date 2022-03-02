Öztaş’tan, Cimnastik Federasyonuna destek

Hasan Öztaş, Mesarya Yıldızları Cimnastik Derneğini ziyaret ederek Cimnastik Federasyonu'nun çalışmalarından memnuniyetini dile getirirken, federasyona destek belirtti

Geçitkale Belediye başkanı Hasan Öztaş, Mesarya Yıldızları Cimnastik Derneğini ziyaret ederken,Cimnastik Federasyonunun çalışmalarından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

KKTC Cimnastik Federasyonundan, Hasan Öztaş’ın ziyareti ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Geçitkale Belediye başkanı Hasan Öztaş, Mesarya bölgesi kulüplerimizden Mesarya Yıldızları Cimnastik Derneğini ziyaret ederek Cimnastik Federasyonu'nun çalışmalarından memnuniyetini dile getirdi.

Hasan Öztaş ile eksiklerimiz ve koyabilecekleri katkılar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Her zaman çocuklarımızın yanında olması ve desteklerinden dolayı Cimnastik Federasyonu olarak kendisine teşekkür ederiz.”



