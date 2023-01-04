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Özgül Çetin rekorunu geliştirdi

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Okul Sporları ve KKTC rekorunu 2 saniye daha geliştirerek, 2 dk 10sn 85’lik derecesi ile büyük bir başarı elde eden Özgül Çetin, rekor kırarak birincilik ödülünü almaya hak kazandı

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Özgül Çetin rekorunu geliştirdi
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu yüzme gençler KKTC birinciliği yarışlarında Girne Amerikan Üniversitesi Okullar Grubu’na bağlı TheAmericanCollege öğrencisi Özgül Çetin birinci oldu.
Okul Sporları ve KKTC rekorunu 2 saniye daha geliştirerek, 2 dk 10sn 85’lik derecesi ile büyük bir başarı elde eden Özgül Çetin, rekor kırarak birincilik ödülünü almaya hak kazandı.
Öte yandan TheAmericanCollege öğrencilerinden Sarp İşçi, Hüseyin Hasan Çakır, Platon Mokshyn, Erin Ada Dündar derecelerini aldı.
Öğrencilerin başarı sıralamaları şu şekilde;
Özgül Çetin 200m. Serbest 1.si (REKOR)
50m. Serbest 1.si
Sarp işçi 50m. Sırtüstü 2.si 50m.
50m. Serbest 2.si
Hüseyin Hasan Çakır
200m. Serbest 1.si
50m.Sırtüstü 3.sü
Platon Mokshyn
50m. Kurbağalama 1.si
Erin Ada Dündar
200m. Serbest 3.sü
Erkekler 4x50m. Karışık Bayrak 2.liği
Liselerarası Kız Takım 2.liği
Liselerarası Erkek Takım 2.liği
 
 
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