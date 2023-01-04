Özgül Çetin rekorunu geliştirdi

Okul Sporları ve KKTC rekorunu 2 saniye daha geliştirerek, 2 dk 10sn 85’lik derecesi ile büyük bir başarı elde eden Özgül Çetin, rekor kırarak birincilik ödülünü almaya hak kazandı

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu yüzme gençler KKTC birinciliği yarışlarında Girne Amerikan Üniversitesi Okullar Grubu’na bağlı TheAmericanCollege öğrencisi Özgül Çetin birinci oldu.

Okul Sporları ve KKTC rekorunu 2 saniye daha geliştirerek, 2 dk 10sn 85’lik derecesi ile büyük bir başarı elde eden Özgül Çetin, rekor kırarak birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Öte yandan TheAmericanCollege öğrencilerinden Sarp İşçi, Hüseyin Hasan Çakır, Platon Mokshyn, Erin Ada Dündar derecelerini aldı.

Öğrencilerin başarı sıralamaları şu şekilde;

Özgül Çetin 200m. Serbest 1.si (REKOR)

50m. Serbest 1.si

Sarp işçi 50m. Sırtüstü 2.si 50m.

50m. Serbest 2.si

Hüseyin Hasan Çakır

200m. Serbest 1.si

50m.Sırtüstü 3.sü

Platon Mokshyn

50m. Kurbağalama 1.si

Erin Ada Dündar

200m. Serbest 3.sü

Erkekler 4x50m. Karışık Bayrak 2.liği

Liselerarası Kız Takım 2.liği

Liselerarası Erkek Takım 2.liği



