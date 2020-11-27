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Özel öğrencilere özel spor salonu

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Özel öğrencilere özel spor salonu
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Girne bölgesindeki 4-17 yaş arasındaki  özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren Girne Özel Eğitim Merkezinde spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.
Uzun yıllardan beri kullanılamaz halde  bulunan spor salonun tamir ve bakımı Kuzey Kıbrıs Türk-İngiliz Derneği tarafından  gerçekleştirildi.
Açılışa Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer de katıldı.
 
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