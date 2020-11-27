Özel öğrencilere özel spor salonu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Girne bölgesindeki 4-17 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren Girne Özel Eğitim Merkezinde spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Uzun yıllardan beri kullanılamaz halde bulunan spor salonun tamir ve bakımı Kuzey Kıbrıs Türk-İngiliz Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Açılışa Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer de katıldı.

