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Özcan Özcanhan anılacak

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KTSYD Başkanı Necati Özsoy: Türk Basınının, spor camiasının ve KTSYD’nin ilk başkanı olan Özcan Özcanhan’ı ölümünün 1. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz”

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Özcan Özcanhan anılacak
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Kıbrıs Türk basınında uzun yıllar görev yapan, Dış Basın Birliği kurucularından, KTSYD ilk başkanı, TMT mensuplarından ve futbol hakemlerinden Özcan Özcanhan ölümünün birinci yılında anılıyor.
86 yaşında hayatını kaybeden Özcan Özcanhan için Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy bir mesaj yayınladı. Özsoy, Özcanhan’ın Kıbrıs Türk basınında örnek alınacak bir rol olduğunu, KTSYD’nin 41. Yılına gelmesinde yaptığı ilk başkanlık görevi ile ciddi bir misyon üstlendiğini ve bu toplum için unutulmayacak emekler harcadığını hatırlattı. Onun adının her daim yaşatılması gerektiğine vurgu yapan Özsoy, Özcanhan’ı bir  kez daha saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.
ANMA TÖRENİ KABRİ BAŞINDA
KTSYD Başkanı Özsoy, Özcan Özcanhan’ın 1. Ölüm yıldönümü münasabeti ile ailesi ve sevenleri ile birlikte 21 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 10.45’te kabri başında anma töreni düzenleyeceklerini duyurdu.
ÖZCAN ÖZCANHAN KİMDİR?
1963’e kadar tapuda müfettiş olan Özcan Özcanhan, olaylar başladıktan sonra İngilizce ve Rumca bildiğinden dolayı Enformasyon Dairesi’nde basın yayın memuru oldu. Kuruluşunda yer aldığı BRT’nin Tekke Bahçesi’nde yayın yaptığı günlerde güvenliği sağlamakla görevliyken, İngilizce bilen arkadaşı gelmeyince spikerliğe başlayan Özcanhan, kısa süreliğine gittiği Anamur Radyosu’nda tam 3 yıl görev yaptı.
Hayatına aktif gazetecilik ile devam eden Özcanhan, hemen hemen bütün gazetelerde çalıştı. Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters’in yıllarca Kıbrıs temsilciliğini yaptı.
Özcanhan, KKTC’deki gelmiş geçmiş tüm cumhurbaşkanları ve siyasi liderlerin yanı sıra, dış ülke liderleri ile de birçok  röportajlar yaptı.  Basın toplantılarında çekinmeden sorduğu sorularla tanındı.
Özcanhan’ın önem verdiği bir diğer kimliği de eski TMT mensubu olmasıydı. 1958’de 21 yaşındayken Çetinkaya’da ettiği yeminle girdiği TMT’de birçok önemli olaya tanıklık eden Özcan Özcanhan mücahitliğe 1974’e kadar devam etti, birçok sıcak çatışmaya tanık oldu.
Gazetecilik hayatında spor yazarlığını da sürdüren Özcan Özcanhan 6 Ağustos 1983 tarihinde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin yaptığı ilk Genel Kurul’da o dönem 20 üyenin desteği ile başkanlığa getirildi. Bu Genel Kurul ile KTSYD hayata başladı.  
Özcanhan, Kıbrıs Türk spor hayatında da unutulmaz izler bıraktı.  Futbolculuk hayatı kısa süren Özcanhan çok uzun yıllar hakem olarak görev yaptı ve bir dönem Türkiye’de de hakemlik görevini sürdürdü.
Özcanhan, gazetecilik ve hakemlikle ilgili pek çok ödülün de sahibiydi.
 
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