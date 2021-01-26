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Özbilgehan: İstediklerimizi tam olarak gerçekleştiremedik

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Mehmet Özbilgehan, veda mesajı yayınlayarak, “Görev süremde hem ekonomik, hem de pandemi süreciyle mücadele etmeye çalıştık. Bu zor süreçte yapmak istediklerimizi maalesef tam olarak gerçekleştiremedik.” ifadelerini kullandı

Özbilgehan: İstediklerimizi tam olarak gerçekleştiremedik
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Yeni kurulan UBP-DP-YDP hükümeti sonrasında Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlanan Spor Dairesi’nde müdürlük görevinden alınan Mehmet Özbilgehan, bir veda mesajı yayınladı.
Açıklama şöyle:
“UBP-HP hükümeti tarafından 2019 yılının Ağustos ayında müdürlük görevine getirildiğim Spor Dairesi’nde, görevimi bugün itibariyle sayın Fuat Tek’e devretmiş bulunuyorum. Görevde bulunduğum süre içerisinde hem ekonomik, hem de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle de mücadele etmeye çalıştık. Bu zor süreçte yapmak istediklerimizi maalesef tam olarak gerçekleştiremedik.
Görevde bulunduğum süre içerisinde çalışma fırsatı bulduğum tüm çalışma arkadaşlarıma, federasyon başkanı, yönetici ve sporcularına, Spor Dairesi Müdürlüğü personeline ve tüm spor camiasına bana gösterdikleri ilgi ve saygıdan ötürü teşekkür ederim.”
 
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