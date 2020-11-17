Özbilgehan: İhaleler Rekabet Kurulu tarafından iptal edildi

Mehmet Özbilgehan, göreve geldiği günden itibaren dairenin hazırladığı proje çalışmaları ve proje kalemleriyle ilgili bir basın açıklaması yayınlarken, bazı ihalelerin Rekabet Kurulu tarafından iptal edildiğini belirtip, pandemi süreciylenedeniyle mevcut kaynakları istedikleri projelere kullanamadıklarına dikkat çekti

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, göreve geldiği günden itibaren dairenin hazırladığı proje çalışmaları ve proje kalemleriyle ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Özbilgehan, 02 Ağustos 2019 tarihinde atandığı Spor Dairesi Müdürlüğü görevine başladığında Lefkoşa’ya yeni bir spor salonu projesi hazırlattıklarını ancak birinci etabı 3 milyon 500 bin TL tutarındaki bu projenin ihalesi Başbakanlık tarafından iptal edildiğini açıkladı. Özbilgehan, yine 2019 yılı içerisinde Gençlik Gücü ve Civisil sahalarının sentetiğe dönüştürülmesi için 4 milyon TL’lik bir kaynakla ihaleye çıktıklarını ancak bu ihalenin de Rekabet Kurulu tarafından iptal edildiğini belirtti.

Özbilgehan, Gönyeli Stadı’nın tribünlerinin yapımı için ayrılan 1 milyon 600 bin TL’lik kaynağın da projesiz bloke edildiğini, tekrar bloke alımı için de 2019 yılında geç kalındığını vurguladı. Özbilgehan, Alsancak Yeşilova Stadı için 2019 yılında çıkılan ve sonuçlanan ihalenin, ihaleyi kazanan şirket şartları yerine getiremediği için iptal olduğunu söyledi.

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, 2019 yılı içerisinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu ihalesi için 1 milyon 353 bin TL, Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu tadilat projesi için 547 bin TL, Geçitkale Sahası Elektrik Projesi için 138 bin TL, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu potaları için 155 bin TL, Güreş Federasyonu Salonu’nun tadilatı için 304 bin 400 TL ve kış çim tohumu ihalesi için de 387 bin TL ödeme yaptıklarını açıkladı.

2020 yılı başında yaşanan pandemi süreciyle, ülkenin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, mevcut kaynakları istedikleri projelere kullanamadıklarını, gerekli blokelerin verilemediği gibi, 27 Ocak 2020 tarihinde talep edilen Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın aydınlatma projesinin halen tamamlanamadığını açıkladı.

Özbilgehan ayrıca, Gençlik Gücü ve Civisil sahalarının sentetiğe dönüştürülmesi için bloke edilen 4 milyon TL’yi de 2020 yılı içerisinde mahkeme süreci devam ettiği için savcılık görüşü neticesinde kullanamadıklarını anlattı.

Özbilgehan, 2020 yılı içerisinde yaşanan bu gelişmelerin yanında spor salonlarına pota alımı için 443 bin TL, Lefkoşa Atatürk Antrenman Salonu’nun tadilatı için 767 bin 849 TL, Cimnastik Federasyonu Salonu’nun tadilatı için 387 bin 150 TL, Lefkoşa Kapalı Yüzme Havuzu’nun tadilatı için 378 bin 400 TL ve Alsancak Yeşilova Sahası için 894 bin TL tutarlarında yeni ihalelere çıktıklarını da sözlerine ekledi.



