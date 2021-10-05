Özberkan rekora attı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Güzelyurt Kupası müsabakalarının 1. etabı Doğancı Poligonunda gerçekleştirildi.

Veteran kategorisi sporcusu usta atıcı Taner Özberkan, 125 atışlık puanlama serilerinde elde ettiği 106 vuruş puanı ile yeni KKTC Veteran Erkekler rekoru sahibi oldu.

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1-Kemal MADENCİOĞLU (Bellapais A. A. Derneği) 119 Puan – 56 Final

2-Salahi ZAİMOĞLU (Bellapais A. A. Derneği) 116 Puan – 49 Final

3-Özden TUNÇKOL (Lefke A.A. Birliği) 117 Puan – 40 Final

4-Ahmet A. TUNÇALIN (Beşparmak A. A. Derneği) 117 Puan – 30 Final

5-Hasan KUTLU (Boğaztepe A. A. Birliği) 117 Puan – 21 Final

6-Mehmet ŞAHOĞLULARI (Girne A. A. Kulübü) 119 Puan – 14 Final

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Hasan KUTLU (Boğaztepe A. A. Birliği) 117 Puan

2-Mehmet GÜLDOĞUŞ (Girne A. A. Kulübü) 116 Puan

3-Hüseyin ŞENER (Lefke A. A. Birliği) 115 Puan

GENÇ ERKEKLER

1-İbrahim AKGÜRCÜ (Lefke A. A. Birliği) 110 Puan

2-Cahit SEVEN (Gazimağusa A. A. Birliği) 106 Puan

3-Şener ÖZGÜN (Doğancı A.A. Birliği) 103 Puan

4-Osman MAVİDENİZ (Girne A. A. Kulübü) 102 Puan

5-Okcan YORGANCIOĞLU (Vadili A. A. Birliği) 92 Puan

6-Halil TÜRAY (Doğancı A. A. Birliği) 86 Puan

7-Mehmet A. GÜÇLÜ (İskele A. A. Birliği) 69 Puan

VETERAN ERKEKLER

1-Taner ÖZBERKAN (Girne A. A. Kulübü) 106 Puan REKOR

2-Mehmet MULLAAZİZ (Doğancı A.A. Birliği) 94 Puan

3-Mustafa G.ÖZTÜRK (İskele A.A.Birliği) 92 Puan

4-Hakkı SOMUNCU (Gönyeli A.A.Birliği) 92 Puan

5-Yaşar ÇİFTGÜL (Doğancı A. A. Birliği) 86 Puan

KADINLAR

1-Neşe GÜRSES (Ferdi) 101 Puan

2-Dilber BAŞAVCI (Doğancı A. A. Birliği) 77 Puan

3-Meral METAY (Girne A. A. Kulübü) 52 Puan

TAKIM

3- BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ - 350 PUAN

Kemal MADENCİOĞLU / Salahi ZAİMOĞLU / Kağan DAYI

1- GİRNE AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ - 343 PUAN

Mehmet GÜLDOĞUŞ / İstiklal METAY / Cemre BUMİN

2- BEŞPARMAK AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ - 342 PUAN

Ahmet A. TUNÇALIN / Ali ÇELER / Ali ZORBA

