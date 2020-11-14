Osman’a sahada sürpriz kutlama

Kaptan Erbay & Saytev futbol okulu çalışmalarına devam ederken sosyal etkinliklerle de sporculara neşeli bir antrenrenman ortamı yaratıyor.
Cuma günü yapılan antreman sonrası takım oyuncularından Osman Yorucu’ya doğum günü kutlaması yapıldı. Efsane futbolculardan Ali Çetin Amcaoğlu’nun da torunu olan Osman’a sürpriz doğum günü partisi ile okulda farklı bir ortam yaratıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.