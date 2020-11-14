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Osman’a sahada sürpriz kutlama

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Osman’a sahada sürpriz kutlama
Kaptan Erbay & Saytev futbol okulu çalışmalarına devam ederken sosyal etkinliklerle de sporculara neşeli bir antrenrenman ortamı yaratıyor.
Cuma günü yapılan antreman sonrası takım oyuncularından Osman Yorucu’ya doğum günü kutlaması yapıldı. Efsane futbolculardan Ali Çetin Amcaoğlu’nun da torunu olan Osman’a sürpriz doğum günü partisi ile okulda farklı bir ortam yaratıldı.
 
 
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