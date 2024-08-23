banner913
banner932
UKÜ Altyapı hentbol sporcularından büyük başarı
UKÜ Altyapı hentbol sporcularından büyük başarı
16 0
Lefkoşa halk danslarına doyacak
Lefkoşa halk danslarına doyacak
21 0
 
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
32 0
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
20 0
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
31 0
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
22 0
"Projelerimizi hızla hayata geçireceğiz"
24 0
banner1032

Osman Akkuş 30. kez Boğaziçi’nde kulaç atacak

banner1020

banner1045
Osman Akkuş 30. kez Boğaziçi’nde kulaç atacak
banner971
FastFrogs Spor Kulübü masterlerinden açıksu branşının duayen ismi Osman Akkuş, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin 36.sını düzenlediği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına 30. kez katılacak.
1999 yılında Manş denizini yüzerek geçen ilk Kıbrıslı olan Milli yüzücümüz açıksu yüzmede başarılarına bir yenisini daha eklemek için adadan ayrıldı.
25 Ağustos Pazar günü yapılacak 6.5 km mesafedeki yarışma, Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.