Osman Akkuş 30. kez Boğaziçi’nde kulaç atacak

FastFrogs Spor Kulübü masterlerinden açıksu branşının duayen ismi Osman Akkuş, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin 36.sını düzenlediği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına 30. kez katılacak.

1999 yılında Manş denizini yüzerek geçen ilk Kıbrıslı olan Milli yüzücümüz açıksu yüzmede başarılarına bir yenisini daha eklemek için adadan ayrıldı.

25 Ağustos Pazar günü yapılacak 6.5 km mesafedeki yarışma, Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek.



