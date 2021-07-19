Orkun Bozkurt rekora attı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği faaliyetler çerçevesinde düzenlenen Paralimpik Havalı Silahlar Kupası müsabakalarının 2. etabında rekor kırıldı.

Paralimpik Havalı Tüfek disiplinde de Orkun Bozkurt yeni KKTC Rekorunun sahibi oldu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü atıcısı Orkun Bozkurt, 587,6 puanla rekorun sahibi oldu.

