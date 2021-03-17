Orhan Demircan için kampanya başlatıldı

Duayen Beden Eğitimi öğretmeni Orhan Demircan’ın sağlık sorunları devam ederken, Türkiye'de tedavi olması için Demircan’a katkı amaçlı yardım kampanyası başlatıldı

Özelde Batı bölgesine genelde ise tüm ülkeye atletizm başta olmak üzere birçok sporcu yetiştiren duayen Beden Eğitimi öğretmeni Orhan Demircan’ın (Fundo) sağlık sorunları devam ediyor.

Türkiye'de tedavi olması için Orhan Demircan’a katkı amaçlı yardım kampanyası başlatılırken, başarılı Beden Eğitimi öğretmeni Çilem Esenyel Özteknik yardım kampanyası ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemize yüzlerce sporcu yetiştirmiş, atletizm duayeni, benim için çok kıymetli, ülkemiz atletizmin gelişmesinde çok değerli Orhan Demircan Hocamızın sağlık sorunları sebebiyle Türkiye'de tedavi olması gerekmektedir. Hocamızın şahsi hesabına yatıracağınız her miktar onun tedavisi için çok önemlidir.

Orhan Demircan ömrünü atletizm pistlerinde, sporcu yetiştirerek geçirdi. Kendi sağlığını hiçe sayarak her zaman sahalarda oldu. Ona yardım etmemiz boynumuzun borcudur. Yetkililere de buradan çağrımdır. ÖYAK Bankasındaki şahsi hesabına lütfen yardımlarımızı esirgemeyelim.”

