Orçun Kamalı’ya zorlu görev

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli takımlar Genel Menajerliğine bir dönem Türkiye A Milli takımı antrenörlüğü de yapan Orçun Kamalı getirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı MuazErgezen, Orçun Kamalı’nın, Milli takımlar genel menajerliğine atanması ile ilgili olarak resmi açıklama yaptı.

Kamalı yeni görevine resmen başladı.

