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Omonoia’dan yeşil kampanya

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Omonoia’dan yeşil kampanya
Omonoia kulübü ′′Kıbrıs'ımızı Yeşillendir′′ sloganı ile geçtiğimiz hafta yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılmasına katkı koyacak.
Omonoia kulübünden yapılan açıklamada ′′Kıbrıs'ımızı Yeşillendir′′ eylemini duyurmaktan ve gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Omonoia olarak Kıbrıs toplumunda daha geniş çevreci ve ekolojik bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Takımımızın 2021-22 sezonunda attığı her gol için 48 fidan dikeceğiz. Ayda bir ağaç dikimi yapılacak ve diktiğimiz ağaç sayısı her ay ayrı ayrı atacağımız gol sayısından sonuçlanacak. Ağaç dikimi futbolcular, teknik heyet ve personel mensuplarının yanı sıra takımımızın taraftarları tarafından yapılacak.
 
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