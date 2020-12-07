Omonia 7 yılın acısını çıkardı

Güney Kıbrıs’ın en büyük derbisi olan Omonoia-Apoel arasındaki dev mücadele dün gece oynandı.Apoel’in ev sahipliğinde pandemi nedeniyle taraftarsız oynanan derbiyi baştan sona üstün götüren Omonoia, ezeli rakibi Apoel’i derbide 7 yıl aradan sonra mağlup etmeyi başardı.Omonoia rakibi karşısındaki son galibiyetini 2013 yılında almıştı. Omonoia’ya tarihi zaferi getiren golleri 38.dakikada Lueftner, 80.dakikada Ioannis Kousoulos ve 86.dakikada Duris kaydetti. Omonoia aldığı galibiyetle puanını 20’ye çıkarırken Apoel 16 puanda kaldı.

