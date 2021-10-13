Olimpik sporculara pul jesti

Kıbrıslı Türk Olimpik Sporcular Meliz Redif ve İbrahim Yavuz’un resmedildiği pullar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda düzenlenen törenle kendilerine takdim edildi.

Posta Dairesi tarafından “Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları” konusuyla geçen ay satışa çıkarılan ve Kıbrıslı Türk Olimpik Sporcular Meliz Redif ve İbrahim Yavuz’un resmedildiği pullar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda düzenlenen törenle kendilerine takdim edildi.

Sporculara, resmedildikleri pulların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay tarafından takdim edildiği törende, Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk ve pulların tasarımına katkı koyan diğer yetkililer de hazır bulundu.

Canaltay, tören öncesinde, pullar üzerinde resmedilmeye layık görülen iki Kıbrıslı Türk sporcu hakkında bilgi verdi.

Meliz Redif’in 2011 yılından başlayarak Türkiye’de düzenlenen uluslararası müsabakalarda birincilikler aldığını, 4 X 100 ve 4 X 400 müsabakalarında hala kırılamayan iki Türkiye rekoru sahibi olduğunu, 2012’de Londra Olimpiyatları’nda Türkiye Kadın Milli Takımı’nda yer aldığını aktardı.

Canaltay, 2003 yılında tekerlekli sandalye basketboluna başlayan İbrahim Yavuz’un ise KKTC adına Türkiye Tekerlekli Sandalye A Milli Takımı ile 2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları’na katıldığını, olimpiyat dördüncülüğü yanında, 2014’te dünya üçüncülüğü, 2015’de Avrupa ikinciliği ve 2017’de Avrupa Şampiyonluğu bulunduğunu belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, pul takdim töreninde yaptığı konuşmada, “Her iki sporcumuzu da kariyerlerinde gösterdikleri başarı ve ülkemize yaşattıkları gurur nedeniyle Posta Dairemiz tarafından hazırlanan ve resmedildikleri pulları hediye olarak takdim etmekten onur duyduğumu belirtmek isterim” dedi.

Olimpiyatlara katılarak ülkeyi en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı sporcuları tekrardan tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Canaltay, Posta Dairesi’nin her yıl yaptığı pul çalışmalarıyla, ülkede emek vermiş kişilere yer verdiğini kaydetti.

Canaltay, her iki sporcunun ülke gençleri için iyi rol modelleri olduğunu vurguladı ve ülke gençlerinin önü açılarak, dünya sahalarında KKTC olarak mücadele etmesini temenni etti.

