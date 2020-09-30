Oktay Çocuk’un acı günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ikinci başkanı Oktay Çocuk, Hamitköy'ün önde gelen sevilen simalarından olan amcası Komando lakaplı Arif Çocuk’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Arif Çocuk'un, Hamitköy Camisinde kılınan cenaze namazına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eski asbaşkanı Ali Katavezirler de katılarak Oktay Çocuk’un acısını paylaştılar.

Hamitköy Mezarlığında toprağa verilen Arif Çocuk’un mezarında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun çelengi de yer aldı.

