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Okları hedefe attılar

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Açık alan okçuluk yarışmasında minik yıldız ve gençler kıyasıya mücadele ederlerken, okları hedefe attılar

Okları hedefe attılar
Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Süperminik, Minik, Yıldız ve Gençler Yarışması tamamlandı.
Federasyonun Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içindeki Açık alanında gerçekleşen 2. Açık Alan Süperminik, Minik, Yıldız ve Gençler Makaralı ve Olimpik yay Kategorilerindeki Okçuluk Yarışması Federasyona ait tesis içerisinde ilgi ile izlenerek tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon yetkilileri tarafından verildi.
Süper Minik Kız;
1. Feyza Çoğun
2. Irmak Erdoğmuş
3. Deniz R. Duran
Süper Minik Erkek;
1. RüzgarÖzselim
2. Mustafa Ç. Özer
3. Özüm Çelik
Olimpik Minik Kız;
1. Damla Akar
2. Tanem Ulvi
3. Aleyna Bakkal
Olimpik Minik Erkek;
1. Artun Gümüşok
2. Çağan Varol
3. Efe Y. Hızlı
Olimpik Yıldız Kız;
1. Naşide S. Parlak
2. Işık Tez
3. Raziye İ. Abiç
Olimpik Yıldız Erkek;
1. Mustafa Soygazi
2. Cemal Ege Lort
3. Ege Erçelik
Makaralı Yay Yıldız Erkek;
1. Yusuf Akar
2. Halil Çelik
3. Sarp Şen
Olimpik Yay Genç Kız;
1. İdal Kutluhan
2. Gülay Araz
3. Manolya Akkor
Olimpik Genç Erkek;
1. Mustafa Alpcan
2. Melih Yağız
3. Berkant Akdemir
 
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