Oklar Cumhuriyet için atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen açık alan yarışması gerçekleştirildi.
Federasyonatışalanında, KKTC’nin 37 ‘ncikuruluşyıldönümünükutlamalarınayönelik KKTC MeclisBaşkanlığıile KKTC OkçulukFederasyonunişbirliğindegelenekselolarak, CumhuriyetKupasıOkçulukYarışmasıyapıldı.
Müsabakalarsaat 10:00’da saygıduruşuveİstiklalMarşı’nınokunmasıylabaşladı. KKTC MeclisBaşkanıYardımcısıZorluTöre’ninkatılımıilegerçekleşenmüsabakalardadereceyegirenlereödülleridüzenlenentörendeyetkililertarafındanverildi.
OlimpikBüyükErkek
NiyaziAktansoy (KODOSD)
Selçuk K. Doğan (GÜZOK)
Mustafa Alpcan (GÜZOK)
MakaralıBüyük/Master Bayan
AyşenTez (Güv.K.K.)
UysalOldaç (BÜY)
MakaralıBüyükErkek
HakanGüney (GAÜ)
Mustafa Akar (GAÜ)
HalilErcan (ASB)
Master OlimpikErkek
MuharremKural (GÜZOK)
ArifKömürcüler (Güv.K.K.)
MuammerBulancak (BÜY)
Master MakaralıErkek
Osman Tez (Güv.K.K.)
Mehmet İyiyürek (Güv.K.K.)
Murat Çoğun (Güv.K.K.)
60 YaşveÜstüOlimpik/Makaralı Bayan/Erkek
Nicolas Gough (Ferdi)
YaşarMeriçTunca (GAÜ)
Mike Turner (Ferdi)
Geleneksel Yay Büyük Bayan/Erkek (+18)
YılmazKutluhan (YOKD)
FatihSuiçmez (Ferdi)
Fatma Y. Kutluhan (YOKD)
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