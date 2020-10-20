Oklar 29 Ekim için atılacak

Okçuluk Federasyonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açık alan özel yarışması düzenliyor.

Süper Minik, Minik, Yıldız, Gençve 18 yaş üzeri kategorilerinde düzenlenecek yarışma kategorilere gore olimpik ve makaralı yay disiplinlerinde yapılacak. 29 Ekim Perşembe günü saat 10:00’da başlayacak turnuva Okçuluk Federasyonu açık alanında gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınacağı yarışmada dereceye girecek olanlara ödülleri ise düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.

