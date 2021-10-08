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Okçuluk sahasında emniyet duvarı yapımı için ihaleye çıkıldı

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Okçuluk sahasında emniyet duvarı yapımı için ihaleye çıkıldı
Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Okçuluk Federasyonu’nun kullanımındaki alana emniyet duvarı yapımı için ihaleye çıkıldığını duyurdu.
Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Okçuluk Federasyonu’nun kullanımındaki alana emniyet duvarı yapımı için ihaleye çıkıldığını ve Merkezi İhale Komisyonu’nun, 20 Ekim 2021 tarihine kadar teklif kabul edeceğini açıkladı.
Spor Dairesi’nin eldeki olanaklara göre hareket ettiğini dile getiren Fuat Tek, göreve geldiğinden itibaren var olan sorunları çözmek ve projeleri hayata geçirmek için mücadele verdiklerini ve gelinen noktanın kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Spor Dairesi’nin tüm federasyonların sorunlarını asgariye indirmek için çaba sarf ettiğini de belirten Fuat Tek, eldeki imkan ve bütçeye göre hareket etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
 
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