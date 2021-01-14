Okçuluk Federasyonu, Arıklı’ya plaket verdi

Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi ve yönetim kurulu üyesi Fatih Suiçmez, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi, göreve başladığı 2017 yılından bugüne kadar federasyonun gelmiş olduğu nokta, faaliyetleri, başarıları, ihtiyaçları, hedefleri ve KKTC’deki okçuluk konularında bilgi aktardı.

Ardından bakana yeni görevlerinde başarılar dileyen başkan Ferdi Çiftçi, heyeti kabulünden dolayı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya ziyaret anısında plaket takdim etti.



