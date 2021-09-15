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Okan Baysan KKTC bayrağını bir kez daha İngiltere'de dalgalandırdı

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Okan Baysan KKTC bayrağını bir kez daha İngiltere'de dalgalandırdı

GREAT North Run (GNR) bu yıl 40. yıl dönümünü 12 Eylül 2021 Pazar günü kutladı. Geçen yıl Covid kısıtlamaları nedeniyle ertelenen GNR40, kırk yıllık ikonik etkinliği yeniden tasarlanmış bir rotada kutlamak için 57 bin koşucuyu bir araya getirdi.

Milli koşucumuz Okan Baysan, Newcastle’de düzenlenen Great North Run maratonuna katıldı. GNR, dünyanın her yerinden koşucuları kendine çeken dünyanın en büyük yarı maratonudur. Nissan, bu yılki etkinliğin resmi ortağıydı ve GNR, pandemiyi düşünerek çalışan dört NHS kahramanı tarafından başlatıldı.

GNR maratonuna katılan Okan Baysan şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl 5. Kez maratona katıldım, Kıbrıslı Türk kimliğimle diğer İngiliz ve uluslararası koşucular arasında koşup bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük gurur duydum. Koşu boyunca farkındalık yaratmak harika bir duyguydu ve kesinlikle hem yerel halktan hem de katılımcılardan büyük ilgi gördü. 11 Eylül 2022’de yapılacak olan gelecek yılki GNR’yi şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum.”

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