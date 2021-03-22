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Oğuz, Turunç’a başarı diledi

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Dursun Oğuz, boksör Metin Turunç’u kabulünde, KKTC’ne uygulanan ambargolara rağmen gençlerin büyük başarılar elde ettiğini söyleyip Metin Turunç’a, Ukrayna’da başarılar diledi

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Oğuz, Turunç’a başarı diledi
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 Maliye Bakanı Dursun Oğuz, milli boksör Metin Turunç’u kabul ederek, Ukrayna’da katılacağı müsabakada başarılar diledi. 
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz’a spor alanındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Turunç, nisan ayında Ukrayna’da yapılacak müsabakada KKTC’yi temsil edeceğini de aktardı.
Görüşmede sporun önemini vurgulayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, KKTC’ye uygulanan haksız ambargolara rağmen gençlerin birçok spor dalında büyük başarı elde ettiğini ve KKTC bayrağının dalgalanmasında önemli roller üstendiklerini belirterek, tüm sporculara teşekkür etti.
Oğuz, Turunç’un Ukrayna’da katılacağı müsabakada başarılı sonuçlar alacağına olan inancını da belirterek, milli sporcuya başarılar diledi. 
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