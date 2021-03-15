Ogün’den hayati gol

Futbolumuzun başarılı sol kanat oyuncularından Ogün Dursun, evlilik yolunda ilk adımını geçtiğimiz hafta sonu attı.

Birçok takımda başarıyla forma giymiş olan Karadeniz 61 futbolcusu Ogün Dursun, Meltem Semiz ile nişanlandı. Aile arasında düzenlenen törenle nişan yüzüklerini takan genç çiftin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Bizler de Halkın Sesi Gazetesi ve Halk Spor olarak, Ogün Dursun – Meltem Semiz çiftini kutlar, mutluluklar dileriz.

