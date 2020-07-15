Ocak gönüllüleri kulüp lokalleri için mücadele başlatıyor

Girne bölgesinin köklü kulüplerinden olan Türk Ocağı Limasol Kulübü’nün kullanımında olan lokal ve arazinin kulüp yönetimi tarafından ısrarla elden çıkarılmak istenmesi nedeniyle yönetim ile kulübe gönül verenler arasında gerilime neden oldu.

Türk Ocağı Limasol Kulübü’ne yakın çevrelerden edindiğimiz bilgilere göre, son yıllarda göreve gelen yönetimlerin kulübe gelir getirmek amacıyla gündeme taşıdıkları kulüp lokali ile onun etrafındaki boş arazinin kiralanması veya satılması düşüncesinin son olarak göreve gelen TOL Başkanı ayni zamanda Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan yönetiminde ileriye taşındığı bildirildi.

Türk Ocağı Kulüp Başkanı Arslan’ın girişimleri sonucunda gerek kulüp lokalinin gerekse yanındaki arazinin saygın bir işadamına kiralanmak üzere olduğu belirtilirken, bu nedenle kulübe gönül verenlerin tepkisine neden olduğu kaydedildi.

Yıllardır kulüp lokalinin sorumluluğunu tutan emekli öğretmen Özben Kalfaoğlu, Zeka Özak, Salih Hoca ve daha birçok Ocak gönüllüsünün kulüp lokali ve arazisinin kiralanmasına karşı çıktığı belirtildi. Özellikle kulüp lokalinin çok eski ve tarihi bir bina olduğu için bu binaya ekleme yapılmasına karşı olduklarını yönetime aktaran Türk Ocağı sempatizanları gerekirse bu konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyorlar.

Kulüp lokalinin binasının çok eski bir bina olduğunu ve bu tarihi binanın yıkılıp yerine birçok katlı bir alış-veriş merkezi yapılmak istendiğini belirten bazı Ocak sempatizanları, bunu kabul etmediklerini ancak Ahmet Arslan ve yönetimin burası için Bakanlar Kurulu kararı aldırttığını iddia ettiler.

Bu arada geçmişte lokalin sorumluluğunu ve çalıştırılmasını yapan Zeka Özak’ın yönetimin kararını kabul etmediği için binanın sorumluluğunun ve işletmeciliğinin elinden alındığı ve bu nedenle binanın bakımsızlıktan döküldüğü kaydedildi. Ayrıca lokal içinde geçmişte yasak olan kumar oynatmanın son zamanlarda başladığı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan lokalin yanında üç katlı tesisisin zamanında yarım kaldığı ve şu anda sadece alt katta bir buzluk tamircisinin iş yaptığı da bildirildi.

Kulüp lokali arazisi ve diğer binanın bulunduğu arazinin yok pahasına birilerine kiralanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Türk Ocağı gönüllüleri konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade ettiler.