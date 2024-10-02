NorthernLAND Sports Fest’te geri sayım başladı

4 Ekim Cuma günü başlayacak ve 6 Ekim Pazar günü tamamlanacak olan NorthernLAND Sports Fest, bu yıl 40'ın üzerinde ülke ve 4 binden fazla sporcuyu ağırlayacak

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ses getiren NorthernLAND Sports Fest, bu yıl daha geniş bir katılım ile gerçekleştiriliyor.

Uluslararası düzeyde profesyonel ve amatör birçok sporcuyu bir araya getirecek festival, 4 Ekim Cuma günü başlayacak ve 6 Ekim Pazar günü tamamlanacak.

Bu yıl 40'ın üzerinde ülke ve 4 binden fazla sporcunun yer alacağı festivalin hazırlık aşaması başarı ile tamamlanırken, gözler dünyaca tanınmış sporcuların ülkemizin başarılı sporcuları ile de yarışacağı kıyasıya mücadelelere çevrildi.

FEDERASYONLARLA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Bu yılki etkinlikte, Pera Mackenzie Plaj Tenisi, NorthernLAND Sprint & Olimpik Triatlon, Pera Mackenzie Muscle Beach (Fitness), Sunset Pilates, Sunrise Yoga ve Grand Sapphire Championship branşları yer alacak.

Organizasyonlar Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek.

150 BİN DOLARIN ÜZERİNDE ÖDÜL

Milyonların takip ettiği sporcuların haberleri ve paylaşımları ile birçok kitleye ulaşarak Ülke turizmine doğrudan katkı sağlayacak yarışmalarda verilecek ödül miktarının 150 bin doların üstünde olması da tüm dikkatleri İskele Long Beach sahiline çevirecek.

YİĞİTTÜRK: FESTİVALİMİZİN KAPILARI TÜM SPORSEVERLERE AÇIKTIR

Kurduğu ekip ile ilk kez düzenlenen festivalin organizasyonunu başarı ile gerçekleştiren NorthernLAND Şirketler Grubu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Feriha Yiğittürk, ikinci kez düzenleyecekleri organizasyonla ilgili uzun süreden beridir çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yiğittürk, bu önemli spor festivalinin kapılarının tüm sporseverlere açık olduğunu ifade ederek, herkesi bu büyük heyecanın parçası olmaya davet etti.

