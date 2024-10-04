Northernland Sports Fest, Kantara koşusu ile başladı

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ses getiren NorthernLAND Sports Fest, büyük çekişme yaşanması beklenen Cross Fit ile başladı.

Cross Fit’te ilk etap olan ve Kantara dağının çevresinde 9 km’lik parkuru içeren yarışta sporcular yoğun bir efor sarf etti. Eşsiz doğal güzellikleri içinde barındıran parkurda Kantara Kalesi’nin manzarasını da koşu anılarına ekleyen sporcular, zorlu Cross Fit etaplarına da ilk yarışla birlikte başlamış oldular.



