Nicosia Group'tan basına jest

Necati KÜLAHLILAR

Nicosia Group Kıbrıs Kupası muhteşem bir final töreni ile sona erdikten sonra kupanın sponsoru Nicosia Group ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, spor basınına teşekkür yemeği düzenledi.

Meclis-i Meyhane'de düzenlenen gecede konuşan KTFF başkanı Hasan Sertoğlu kupanın sponsoru Nicosia Group'a ve direktör Abdullah Yusuf'a teşekkür ederken, spor basınına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bu arada gecede düzenlenen çekilişte I-Phone 11 telefon kazanan Kanı Aldağ'a ödülünü, Nicosia Group direktörü Abdullah Yusuf verdi.