Nicosia Group, hediyeleri görücüye çıkardı

NicosiaGroup, Atatürk Stadı’nda Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak final maçında dağıtacağı zengin hediyeleri yarı final maçlarında görücüye çıkardı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’na 2019-2020 sezonunda isim sponsoru olan NicosiaGroup, 7 Ağustos Cuma akşamı saat 20:00’deLefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak final maçında dağıtacağı zengin hediyeleri yarı final maçlarında görücüye çıkardı.

Finalde futbolseverlere çekilişle hediye şansı veren NicosiaGroup, bugüne kadar oynanan tüm müsabakalarda stada giren herkese şans bileti verdi.

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası finalinde söz konusu biletlerle ilgili çekiliş yapılacak. Çekiliş sonucunda 1 kişiye Nissan March araba, 2 kişiye 46’’ Sunny marka televizyon ve 2 kişiye de iPhone 11 cep telefonu verilecek.

Futbolculara her tur için 1 bilet

KTFF ve NicosiaGroup işbirliğinde düzenlenen Kıbrıs Kupası organizasyonunda izleyicilerin yanı sıra futbolcular da zengin hediyeleri kazanma şansına sahip olacak. 1.Tur maçlarından itibaren kulüplerin kupada oynadığı her maçta kadroda yer alan futbolcularına da birer şans bileti verildi.

