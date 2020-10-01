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Neymar'ın dudak uçuklatan borcu

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Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın, İspanyol maliyesine 34 milyon 624 bin 26 euro 60 sent borcu olduğu açıklandı. Neymar, bu borcuyla temerrüde düşenler listesinin ilk sırasında yer alıyor

Neymar'ın dudak uçuklatan borcu
Vergi Dairesi tarafından yayımlanan ve 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ödenmeyi bekleyen 1 milyon eurodan fazla borcu olanların isimlerinin yer aldığı İspanyol maliyesi ile temerrüde düşenler listesinde Neymar ilk sıralarda yer aldı.
Listede 3 bin 930 kişi veya şirket bulunurken, 2013-2017 yıllarında Barcelona formasını giyen Neymar'ın ismi öne çıktı.
Diğer yandan İspanyol maliyesine borcu olanlar arasında sporun farkı branşlarından isimler olduğu görüldü.
Real Murcia (10,7 milyon euro), Hercules (3,7 milyon euro), LleidaSportiu (1,5 milyon euro), Real Jaen (1,2 milyon euro), ReusDeportiu (1,1 milyon euro), Girona Basketbol Kulübü (10 milyon euro), AtleticoAlcantarilla (1,8 milyon euro), Neptuno Hentbol (1 milyon euro) ile Arjantinli eski futbolcu GabrielMilito (1,8 milyon euro) ve eski motosiklet pilotu AlfonsoPons'un (1,9 milyon euro) isimleri de listeye girdi.
 
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