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Nehir ve Salih, Türkiye Badminton Milli Takımı'nda

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Nehir Meral Deniz ve Salih Doğu Öztürk, uluslararası turnuvalara katılacak olan Türkiye Badminton Milli Takımı'na seçildiler

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Nehir ve Salih, Türkiye Badminton Milli Takımı'nda
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Badmintonda güzel gelişmeler devam ederken, Nehir Meral Deniz ve Salih Doğu Öztürk,
Türkiye Badminton Milli Takımı'na seçildiler.
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 2019 yılında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ülkemizin ve Yakın Doğu Üniversitesinin başarılı sporcuları Nehir Meral Deniz ve Salih Doğu Öztürk Ana Tablo'ya kalarak büyük bir başarı elde etmişlerdi.
Badminton Federasyonu, konu ile ilgili açıklamasında “Başarılarından dolayı Türkiye Milli Takımı ile uluslararası turnuvalara katılacak olan sporcularımız çok mutludurlar. Sporcularımızla gurur duyduk. Bundan sonraki süreçte başarılarının artarak devam edeceğine inancımız tamdır. Sporcularımız çalışmalarına federasyon antrenörü Savaş Dursun ile bireysel olarak başladılar.” ifadelerini kullandılar.
 
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