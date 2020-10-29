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Nedim: Kaldığımız yerden devam

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MensPhysique Kategorisinde 3. olan Yüksel Nedim, elde ettiği başarı sonrasında teşekkür açıklaması yaparken, “Kısa bir dinlemenin ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı

Nedim: Kaldığımız yerden devam
IFBB Elite Pro'nun gerçekleştirdiği Diamond Cup Sırbistan Şampiyonasında sikleti olan MensPhysique Kategorisinde 3. olan Yüksel Nedim, elde ettiği başarı sonrasında teşekkür açıklaması yaptı.
Kısa bir dinlemenin ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz diyen Yüksel Nedim’in açıklaması şöyle:
“IFBB Elite Pro'nun gerçekleştirdiği Diamond Cup Sırbistan Şampiyonasında takım halinde çok güzel dereceler elde ederek bir yarışı tamamladık.
Ben kendi sikletim olan MensPhysique Kategorisinde 3. olarak hedefim olan Pro karta bir nebze daha yaklaşmanın heyecanını yaşamaktayım.
Öncelikle bizlere bu imkanları sunan, yemeğimizden boyamıza kadar her şeyimizle en ince detayına kadar ilgilenen Federasyon başkanımız Ali Dahlameroğlu'na teşekkürlerimi sunarım. Sonrasında arayıp soran iyi dileklerde bulunan herkese sonsuz teşekkürler.
Ayrıca aylardır her türlü kahrımı çeken, bu zorlu süreçte desteği ve ilgisiyle herzaman yanımda olan kız arkadaşım HepşenŞen’e, aileme ve ailem gibi gördüğüm yakın arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır.
Herşey için çok teşekkür ederim, kısa bir dinlemenin ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.”
 
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