Near East Bank’tan cimnastikcilere sponsorluk desteği

Near East Bank, 1. Tekirdağ Ulusal Cimnastik Şampiyonası’nda Erbulut Cimnastik Derneği’ne sponsor oldu

Near East Bank, ülkemizde sporla gelişen nesiller yetiştirmek misyonu ile cimnastik sporunu ülke gençlerine sevdirmek, spor yapmalarını sağlamak, sağlıklı bireyler ve milli sporcular yetiştirmek amacıyla kurulan ErbulutCimnastik İhtisas Derneğine sponsor oldu.

Near East Bank, derneğin toplam 29 sporcu ,3 antrenör ve velilerden oluşan 49 kişilik kafile ile katıldığı 1. Tekirdağ Ulusal Cimnastik Şampiyonası spor etkinliğine katılımlarına destek veren ilk Kuzey Kıbrıs bankası olma gururunu yaşadı.

Near East Bank’ın Derneğin sponsor Bankası olmasıyla ilgili konuşan Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu;

“Cimnastik, çocukların bedensel gücünün gelişmesi, esneklik ve estetik kazanması, atak ve çevik olması gibi fiziksel ve ruhsal olarak gelişmlerine olanak sunan bir spor dalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt dışındaki yarışmalarda derece almış birçok sporcu yetiştiren ErbulutCimnastik İhtisas Derneği, çocuklarımızın spora, doğru yöntemlerle başlamasını, fiziksel kapasitesini ve yeteneklerini keşfetmesinde önemli bir rol oynuyor. Dernek geçtiğimiz haftasonu Tekirdağ’da yapılan 1. Tekirdağ Ulusal Cimnastik Şampiyonası’na katıldı. Bu turnuvalarda elde edilen başarılardan dolayı sporcuları, antrenörlerini ve dernek kurucularını tebrik ederim. Spor ve sportif her türlü faaliyeti destekleyen ve sağlıklı beden sağlıklı zihin vizyonuna sahip bir kurum olarak derneğe sponsorluğumuzu son derece önemli ve anlamlı buluyoruz.” dedi.

Near East Bank, sportif faaliyetlerin sürdürülmesini, spor turnuvalarında takımların ve sporcuların yanında olmayı amaçlayan bir kurum olarak ilerleyen dönemlerle de farklı sponsorluklarla kurumlara destek verecek.

KÜRSÜLERE AMBARGO KOYDULAR

1. Tekirdağ Ulusal Cimnastik Şampiyonasına katılan genç sporcular, kategorilerinde en iyisini yaparak kürsü görmenin haklı gururunu yaşadılar. Yarışma sonuçlarında ErbulutCimnastik İhtisas Derneği sporcuları, Minik Erkekler Takım 2. liği ve ferdi sıralamada gümüş ve altın madalya, Küçük Erkekler Takım 2. liği ve ferdi sıralamada madalyalar, Yıldız Erkekler de ödül, Minik B Ketegorisi Kızlar Takım 2. liği, Küçük Kızlar Elit Takım 2.liği ve ferdi sıralamada önemli dereceler elde ettiler. Lha