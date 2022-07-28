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Mustafa Dağaşaner acil ameliyat oldu

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Mustafa Dağaşaner acil ameliyat oldu
Necati KÜLAHLILAR
Küçük Kaymaklı Kulübü Sporcu Sorumlusu Mustafa Dağaşaner dün akşam yaşadığı apandisit problemi nedeniyle acilen apandisit ameliyatı oldu. Yakın Doğu Hastanesi’nde ameliyat olan Dağaşaner’in şu an durumunun iyi olduğu bildirildi.
K.Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina bu sabah YDÜ Hastanesi’nde yatmakta olan Dağaşaner’i ziyaret ederek bir paylaşımda bulundu. Aşina, acil apandisit ameliyatı geçiren Dağaşaner’in durumunun iyi olduğunu ve güzel ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.
 
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