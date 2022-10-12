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Mustafa Alnar, devler arenasında mücadele ediyor

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Mustafa Alnar, devler arenasında mücadele ediyor
Milli bilardocumuz Mustafa Alnar dünyanın en büyük pool turnuvası olan Us Open'da ABD Atlantic City’de mücadele veriyor.
Dünyanın en iyi 256 sporcusunun yarıştığı bu turnuvada Mustafa iki maçını tamamladı.
 İlk maçı 9-4 kaybettikten sonra ikinci maçını 8-7 kazanan başarılı sporcumuz deneyim kazanıyor.
 Bu inanılmaz tecrübeyi yaşamasına katkıda bulunan sponsorları Califorian Restaurant, Predator Cues Taom Billiards ve Yonpaş Dumlupınar Kulübüne teşekkür eden Mustafa Alnar, devlet katkısı almamasına, hak ettiği ödüller kendisine verilmemesine rağmen duyarlı kurum ve bireylerin desteğiyle kendisini geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.
 
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