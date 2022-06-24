Muhittin Tüzel Salonunun açılışı ertelendi

KKTC Cimnastik Federasyonu, Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun açılış törenini erteledi.

Dilekkaya’da yarın yapılması planlanan açılış töreninin ertelenmesi ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Ülkemizde yaşanan yangın felaketinden ötürü açılışını yapmayı planladığımız Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonumuzun açılış törenini ileri bir tarihe ertelenmiş bulunmaktayız.

Yaşanan felaketten ötürü hepimiz çok üzgünüz. Böylesi acılar yaşamamak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir.”

