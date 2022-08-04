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Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü festivale renk katacak

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Yeni kurulan Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü, ilk gösterisini “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivalinde” gerçekleştirecek

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Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü festivale renk katacak
KKTC CimnastikFedarasyonu Birinci Global’in ana sponsorluğunda “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” düzenleyecek.
Girne Amfi Tiyatro’da 6 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30 başlayacak festivale 1000’den fazla sporcu katılıp hünerlerini sergileyecek. KKTC CimnastikFedarasyonu ve Birinci Global ortaklığında gerçekleşecek KKTC’nin en büyük cimnastik festivaline yeni kurulan Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü de katılacak.
Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunda çalışmalarını yapan Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü sporcuları, antrenörleri Hasan Çolak ve Selmin Tünelzade eşliğinde yoğun bir şekilde Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivaline hazırlanıyor.
 
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