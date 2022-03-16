MTG ile DAÜ işbirliklerini sürdürecek

DAÜ ile Mağusa Türk Gücü arasında yenilenen işbirliği protokolüne göre Mağusa Türk Gücü bünyesinde yer alan başarılı üniversite öğrencilerine burs imkanı devam edecek

Mağusa şehrinin iki büyük markası Mağusa Türk Gücü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğini sürdürüyor.

Mağusa Türk Gücü bünyesinde yer alan başarılı üniversite öğrencilerine burs imkanı devam edecek.

İki kurum arasında imzalanan protokolde önemli işbirliği süreci devam edecek.

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, işbirliği protokolüne imza koyulmasının ardından, DAÜ yönetimine teşekkür ederek, Gazi Mağusa kenti için bu işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

MTG bünyesinde akademik başarıyı da önemsediklerini anlatan Bozkurt, burs hedefi ile gençlere yeni imkanlar sunulduğunun altını çizdi.

Bozkurt, DAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ekibine teşekkür etti.

