MTG, Falyalı'yı unutmadı

Mağusa Türk Gücü'ne zor dönemlerde güçlü destek veren, kulüp başkanlığı döneminde de, sonrasında da takımın yanında olan ve hain bir saldırı sonrasında yaşamını yitiren Halil Falyalı, kulübü tarafından unutulmadı.

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası 2'nci Tur maçında bugün Baf Ülkü Yurdu deplasmanına çıkan takım, maç öncesi sahaya "Hiçbir zaman unutulmayacaksın... Büyük Başkan" yazılı pankartla çıktı.

