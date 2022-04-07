MSA şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

Voleybol Büyük Erkekler Liginde 2021-2022 sezonunda parkede ilk kez mücadele eden Mağusa Spor Akademisi büyük erkek takımı lig şampiyonluğu yanı sıra, 10.Denktaş kupasını kazanarak sezonu çifte kupa ile kapatmasının ardından ilk kez kazanılan şampiyonluklar yemekte kutlandı. Aspava Restorantda gerçekleştirilen şampiyonluk yemeğine Mağusa Spor Akademisi (MSA) başkanı Ahmet Ogan, bazı yöneticiler, sponsorlar Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç, Doğruöz Market sahibi İbrahim Kaptan Gedik, Voleybol erkek takım antrenörü Osman Eryıldız, sporcular ve basın mensupları katıldığı gecede şampiyonluk coşkusu yaşandı. Yoğun geçen Voleybol büyük erkekler sezonun ardından şampiyonluğun kutlanıldığı yemek oldukça samimi ortamda gerçekleştirildi.

İLKLER ÇOK ÖZELDİR

Mağusa Spor Akademisi (MSA) Voleybol takımları (U14 kız-U16 kız-U17 erkek-büyük erkek) forma ana sponsoru Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç tarafından verilen şampiyonluk yemeğinde yaptığı konuşmada, süreç içerisinde çok büyük özveri ve disiplinli çalışmaların ardından ilk kez elde edilen şampiyonlukların çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yaparak, ilklerin çok özel olduğunu ve bunu başaran takım oyuncuları, antrenör, başkan, yönetim, ailelere, destek olan katkı koyan sponsorlara ve emeği geçen herkesi kutlayarak teşekkür etti. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen şampiyonluk yemeğinde sezon içerisinde yaşanan önemli anlar konuşularak, keyifli bir akşam geçirilirken, başkan, yöneticiler, sponsorlar, teknik ekip ve voleybolcular sezon yorgunluğunu da üzerlerinden atılmış oldu. Gecenin sonunda Voleybol büyük erkekler ligi şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi (MSA) şampiyonluk fotoğrafının yer aldığı şampiyonluk pastası şampiyon genç voleybolcular tarafından kesildi.

