MSA şampiyonluğu coşkuyla kutladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Puma Kadınlar liginde 2021-2022 sezonunda namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı ikinci kez üst üste kazanılan şampiyonluğu yemekte coşkuyla kutladı

Pennara Meyhanesinde gerçekleştirilen şampiyonluk yemeğine Mağusa Spor Akademisi (MSA) başkanı Ahmet Ogan, yöneticilerden Fevzi Erşanlar, Kadın futbol takım yöneticileri Laika Çakır, Naciye Çelebiaziz, antrenör Şerfi Ogan ve futbolcuları yanı sıra şampiyonluk yemeği düzenleyen SFC Group Direktörü Rifat Berkel, Birol Şöför, Eşref Hordan’ın katıldığı gecede şampiyonluk coşkusu yaşandı. Yoğun geçen Puma Kadınlar ligi sezonun ardından şampiyonluğun kutlanıldığı yemekte oldukça samimi ortamda gerçekleştirildi. Şampiyon Mağusa Spor Akademisi (MSA) ekibi yemekte Pennara Meyhanesi sahibi Mehmet İsmet ve personelin yakın ilgisinden dolayı oldukça memnun kalınırken, çok güzel neşeli bir akşam geçirildi.

DEĞERLI VE ANLAMLI ŞAMPIYONLUK

Mağusa Spor Akademisi (MSA) Kadın futbol takımına SFC Group Direktörü Rifat Berkel tarafından verilen şampiyonluk yemeğinde yaptığı konuşmada, süreç içerisinde çok büyük özveri ve disiplinli çalışmaların ardından ikinci kez üst üste namağlup olarak elde edilen şampiyonluğun çok önemli, değerli ve anlamlı olduğuna vurgu yaparak, ilklerin çok özel olduğunu ve bunu başaran takım oyuncuları, antrenör Şerif Ogan, yöneticiler Laika Çakır, Naciye Çelebiaziz, Fevzi Erşanlar, ailelere, destek olan katkı koyan tüm sponsorlara ve şampiyonluk gecesi düzenleyen SFC Group Direktörü Rifat Berkel ve emeği geçen herkesi kutlayarak teşekkür etti. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen şampiyonluk yemeğinde sezon içerisinde yaşanan önemli anlar konuşularak, keyifli bir akşam geçirilirken, başkan, yöneticiler, teknik ekip ve sporcular sezon yorgunluğunu da üzerlerinden atılmış oldu.

ÖDÜLLER VERILDI

Puma Kadınlar liginde şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi antrenörü Şerif Ogan’a Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından verilen şampiyonluk ödülü ile şampiyonluk yemeği düzenleyen SFC Group Direktörü Rifat Berkel’e plaket veridi.

Gecenin sonunda Puma Kadınlar liginde şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi (MSA) şampiyonluk kupası ile bol bol anı fotoğrafları çekildi.



