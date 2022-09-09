Mormenekşe Futbol Akademi Onur Gecesi yapıldı

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Mormenekşe Futbol Akademi düzenlediği onur gecesi ile akademide eğitim alan sporculara başarı belgeleri verildi.

Mormenekşe Kadınlar Birliği Düğün salonunda yapılan gecede sunuculuğu Togay Menekşeli yaparken, geceye Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, kulüp başkanı Metin Menekşeli, akademi ana sponsoru Süleyman Özkoç, A takım teknik direktörü Eralp Şerifoğlu olmak üzere birçok davetli, akademide eğitim alan sporcular ve aileleri katıldı.



