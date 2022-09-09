banner762
banner815
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
14 0
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
17 0
 
Hedefleri şampiyonluk
Hedefleri şampiyonluk
18 0
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
46 0
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
25 0
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
25 0
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
23 0
banner797

Mormenekşe Futbol Akademi Onur Gecesi yapıldı

banner476

banner825
Mormenekşe Futbol Akademi Onur Gecesi yapıldı
Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Mormenekşe Futbol Akademi düzenlediği onur gecesi ile akademide eğitim alan sporculara başarı belgeleri verildi.
Mormenekşe Kadınlar Birliği Düğün salonunda yapılan gecede sunuculuğu Togay Menekşeli yaparken, geceye Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, kulüp başkanı Metin Menekşeli, akademi ana sponsoru Süleyman Özkoç, A takım teknik direktörü Eralp Şerifoğlu olmak üzere birçok davetli, akademide eğitim alan sporcular ve aileleri katıldı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.