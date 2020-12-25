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Mormenekşe, Balses’i andı

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Mormenekşe, Balses’i andı
Mormenekşe Spor Kulübü, hayatını kulübe aday merhum başkanı Cemal Balses'i ölüm yıldönümünde andı.
Mormenekşe Spor Kulübünden yayınlanan mesajda, “Stadyumumuzun adını taşıyan eski futbolcumuz, yöneticimiz, hayatı boyunca Mormenekşe G.B.Spor Kulübü'ne unutulmaz hizmetlerde bulunan efsane başkanımız Cemal Balses'iölüm yıldönümünde saygı, minnet ve hasretle anarız. Yattığı yer nur olsun.” ifadeleri kullanıldı.
 
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