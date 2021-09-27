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Monthly Medal şampiyonu Nicky O’Donnel

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Monthly Medal şampiyonu Nicky O’Donnel
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 26 Eylül Pazar günü, Pandemi koşullarındaki önlemlere azami önem gösterilerek gerçekleşen aylık kulüp yarışması MonthlyMedal Golf Turnuvası’nda NickyO’Donnel Net 66’lık skor ile şampiyon oldu.
Handicap Index üzerinden Course Handicap % 95 esası alınarak belirlenen ekstra vuruş hakları (handicap) ve 18 delik strokeplay olarak oynanan turnuvada Gülay Garabli de yine 66 Net ile (back nine score) ikinci olurken, Karl Crosby de 68 Net ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası kazanana kupası Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından takdim edildi.
 
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