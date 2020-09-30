Moda ailesinde Mustafa Demir mutluluğu

Hamitköy’ün yönetim kurulu üyesi Demir Moda,oğlu Mustafa Demir Moda’nın doğumu ile ilk kez baba olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün yönetim kurulu üyesi Demir Moda ilk kez baba olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor.

Demir – Sevgi Maraşlı Moda çifti 30 Eylül 2020 tarihinde sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen oğlularına, Mustafa Demir Moda adını verdiler.

Demir Moda, Mustafa Demir’in doğumu sonrasında duygularını şöyle paylaştı:

“Oğlumuz Mustafa Demir Moda 30.09.2020 tarihinde sağlıklı bir şekilde Dünyaya gelmiştir. Başta Doktorumuz Murat Önal ve Cyprus Life ekibine teşekkür ederiz.

Covid 19 salgın sürecinden dolayı misafir kabul edemeyeceğimizi tüm dost akraba ve arkadaşlarımıza üzüntü ile duyururuz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle anlayışınız için teşekkür ederiz.”

