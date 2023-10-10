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Miracle Değirmenlik Lefkoşa Maratonu için kayıt yaptırdı

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Miracle Değirmenlik Lefkoşa Maratonu için kayıt yaptırdı
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Bu yıl 22 Ekim Pazar günü koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu için Miracle Değirmenlik Kulübü de kayıt yaptırdı. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında teknik adamlık görevine başladığı günden itibaren bu projede yer aldığını ifade eden Miracle Değrimenlik Teknik Direktörü Özgü Bayraktar, bu yıl yine bu organizasyonda yer alacakları için çok mutlu olduklarını ifade etti.
 
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