Minikler Şemiler anısına oynadı

Çetinkaya Türk Spor Kulübü eski başkanlarından merhum Kemal Şemiler adına, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi anı maçların organize etti.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile Doğan Türk Birliği Akademinin U 10 ve U 8 kategorilerinde Kemal Şemiler Anı Maçları oynandı. Düzenlenen anı maçların ardından Kemal Şemiler’intorunu Kemal Ataman ve aile bireyleri tarafından takımlara ödülleri verildi.
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